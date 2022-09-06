МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Власти Японии пытаются бороться с резким падением японской иены, которая достигла 24-летнего минимума во вторник, но ничто не указывает на какие-то значительные действия с их стороны помимо вербальной интервенции, сообщило агентство Reuters. В Японии встревожены растущей волатильностью на валютном рынке

Ниже обозначены возможные шаги, которые могут предпринять правительство и центральный банк для противодействия дальнейшему падению иены, которое дает преимущество экспортерам, но негативно сказывается на домохозяйствах и розничных компаниях, толкая вверх и без того растущие цены на топливо и продукты питания.

УСИЛЕНИЕ ВЕРБАЛЬНОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ — ОЧЕНЬ ВЕРОЯТНО

После того, как иена упала до нового 24-летнего минимума, а пара доллар/иена в этом месяце выросла выше 140, власти Японии предупредили, что наблюдаемые недавно изменения курсов валют "нежелательны", и что они наблюдают за этим "с большой тревогой".

Пока правительство воздерживается от повторения более сильных предупреждений, озвученных в июле, когда министр финансов Сюнъити Судзуки выразил "беспокойство" относительно того, что, по его мнению, было "спекулятивными" колебаниями на рынке после роста пары доллар/иена выше 139.

Если тревога властей по поводу волатильности иены усилится, то они могут ужесточить риторику своих предупреждений, назвав колебания иены "односторонними" и заявив о готовности "принять решительные меры" в случае необходимости.

Такие заявления сигнализировали бы о том, что Токио близок к проведению прямой интервенции на валютном рынке.