МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром слабо опускается после роста днем ранее, следует из данных торгов. Евро дешевеет к доллару перед заседанием Европейского центрального банка

По состоянию на 7.47 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 1,9 доллара, или на 0,11%, до 1 725,9 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,58%, до 18,365 доллара за унцию.

В среду золото подорожало почти на 1%, во многом за счёт снижения доходности американских гособлигаций — альтернативного драгметаллу направления для "надёжных" инвестиций.

На рынок золота также влияет макроэкономическая политика основных мировых регуляторов. В свете этого рынки ожидают в четверг выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Он может дать дополнительные подсказки для рынка по поводу своей политики.

По данным CME Group, 76% аналитиков закладывают повышение учётной ставки в США в сентябре на 0,75 процентных пунктов, до 3-3,25% годовых. Такими же темпами ставка была повышена дважды летом. В сентябре лишь 24% экспертов ожидают замедления темпов повышения ставки и закладывают увеличение лишь до 2,75-3%. Заседание ФРС запланировано на 20-21 сентября.