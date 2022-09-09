МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Минфин России в августе приобрел облигации ОАО АК "Уральские авиалинии" на 2,3 миллиарда рублей из средств ФНБ, говорится в сообщении министерства. Минфин не отменит НДС для банков на покупку инвестиционных бриллиантов

"В соответствии с постановлениями правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 и от 2 июня 2022 г. № 1015 средства ФНБ в сумме 2,3 миллиарда рублей размещены в облигации ОАО АК "Уральские авиалинии" в количестве 2 298 929 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей", — говорится в сообщении об итогах управления средствами ФНБ за август.

Кроме того, ведомство в августе приобрело акции АО "Государственная транспортная лизинговая компания" на 58,3 миллиарда рублей из средств ФНБ.

"В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 средства ФНБ в сумме 58,3 млрд рублей размещены в обыкновенные акции АО "ГТЛК"в количестве 5 833 402 штук по цене, составляющей 10 000,00 рублей за одну акцию", говорится в сообщении об итогах управления средствами ФНБ за август.

Данные решения входят в число комплекса мер правительства по обеспечению развития российской экономики в условиях внешних санкций.