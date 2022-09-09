МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу увеличиваются, инвесторы ждут статданных по инфляции в стране, которая может замедлиться, следует из данных торгов. Мировые цены на нефть растут в ходе торговой сессии пятницы

По состоянию на 17.02 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,62%, до 31971,55 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,52%, до 12040,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,09%, до 4050,8 пункта.

На следующей неделе ожидается публикация статданных по потребительским ценам в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам августа замедлилась до 8,1% с 8,5% в июле.

"Многое будет зависеть от данных по индексу потребительских цен. Если инфляция будет пытаться опуститься ниже 8%, вы не увидите ослабления риторики (Федрезерва США — ред.)", — сказал агентству Блумберг главный рыночный стратег B. Riley Арт Хоган (Art Hogan).

С начала недели индекс S&P 500 вырос на 3,28%, NASDAQ — на 2,97%, а Dow Jones — на 2,03%.