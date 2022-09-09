МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу умеренно поднимается на фоне ослабления курса доллара и снижения доходности гособлигаций США, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Фондовые индексы США растут в ожидании замедления инфляции в стране

По состоянию на 17.37 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,45 доллара, или на 0,20%, до 1 723,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,90%, до 18,608 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,64%, до 109 пунктов. Ослабление курса доллара укрепляет котировки золота, так как делает желтый металл более доступным для покупки в другой валюте.

Давление на курс доллара оказывает политика Европейского центрального банка. В четверг регулятор впервые в истории повысил базовую ставку сразу на 75 базисных пунктов. Инвесторы ожидают, что в следующем месяце ЕЦБ будет повышать ставку такими же темпами, что укрепляет евро и ослабляет американскую валюту.

"Если посмотреть на вчерашние комментарии ЕЦБ, то складывается впечатление, что Европейский центральный банк готов повысить процентные ставки еще на 75 базисных пунктов (б.п.) в следующем месяце, если будет решено, что такой шаг необходим", — сказал порталу MarketWatch главный рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслам (Naeem Aslam).

Помимо этого, золото поддерживает снижение доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) — сейчас показатель составляет 3,283% против уровня прошлого закрытия в 3,292%.

Госбонды США являются альтернативной золоту "безопасной" инвестицией, поэтому, как правило, котировки этих активов имеют разнонаправленную динамику.