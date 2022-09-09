МОСКВА, 9 сен ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций по основным биржевым индексам и падения курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся на следующей неделе на 0,7% до 2408 пунктов и на 0,9% до 1252 пунктов, соответственно, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent вырастет более чем на 1 доллар до 93 долларов за баррель, курс евро на форексе останется около паритета к доллару, оценивают аналитики.

Курс доллара поднимется на 38 копеек до 60,98 рубля, евро – на 35 копеек до 61,32 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Движения цен на нефть и газ несколько синхронизировались, однако техническая картина по нефти остается медвежьей, и прохождение уровня 92 доллара за баррель нефти сорта Brent работает на сохранение понижательного давления", — прогнозирует Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Елена Кожухова считает, что на зарубежных площадках в ближайшие дни стоит отметить выход инфляционных данных по Великобритании, Германии, еврозоне и США за август, при этом значительного замедления роста цен не ожидается. Если инфляционные данные приятно удивят инвесторов, западные фондовые площадки, однако, могут получить дополнительный импульс к развитию краткосрочной коррекции, учитывая "неделю тишины" в выступлениях представителей ФРС перед заседанием 20-21 сентября", — подчеркивает она.

Также она обращает внимание на данные по розничным продажам, которые выйдут в США, промышленному производству, индексу производственной активности ФРБ Филадельфии, индексу потребительских ожиданий Университета Мичиган. "Блок ключевых макроэкономических данных (розничные продажи, промышленное производство, инвестиции в основные средства) в пятницу будет опубликован по Китаю — чем выше будут данные, тем лучше для мирового аппетита к риску в том числе в сырьевом секторе", — замечает она.

При этом Банк Англии в связи с кончиной королевы Елизаветы II отложил на неделю заседание по учетной ставке, которое было запланировано на 15 сентября.

Андрей Манько из РИА Рейтинга ожидает, что предстоящая неделя для финансовых рынков будет непростой из-за большого количества важной макростатистики. В частности, выйдут данные по инфляции в августе в США и в Европе, что может отразиться на восприятии дальнейшей монетарной политики. Вероятно, ситуация с инфляцией в США будет лучше негативных ожиданий, и публикация такой статистики позитивно скажется на фондовом рынке и негативно на долларе, дополняет он.

"Рынки акций ограничены в потенциале роста на фоне появления новых признаков надвигающейся рецессии мировой экономики. Основные Центробанки уже заняли позиции агрессивной антиинфляционной монетарной политики, что играет не в пользу рискованных активов. Доходности базовых активов по ряду резервных валют растут, конкурируя с ожидаемой доходностью рынков акций, что забирает на себя часть инвестиционного потока. С учетом удорожания акций защитных отраслей, перспектива их роста невысока, тогда как акции компаний из сегмента роста, например, высокотехнологический сектор или ритейл ограничены рисками надвигающейся рецессии", — объясняет Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Сырьевые компании также не в фаворе, по его мнению, на фоне продолжающегося снижения цен на основные активы товарно-сырьевых рынков. "В этих условиях, когда идей становится все меньше, вероятность коррекционного движения высока. Поводом для такого сценария может послужить, например, более жесткая риторика ФРС США на заседании 20-21 сентября", — подытоживает он.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Важнейшим событием будущей недели станет заседание Банка России по ключевой ставке 16 сентября, и она может быть снижена на 0,5 процентного пункта, до 7,5% годовых, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Снижение ключевой ставки является фактором, ослабляющим рубль, добавляет он.

В начале сентября появились признаки сокращения физических объемов экспорта сухих грузов, что в сочетании с прекращением прокачки газа по "Северному потоку" работает на сокращение положительного сальдо торгового баланса, рассуждает Вайсберг. В этих условиях рубль, скорее всего, будет иметь некоторую тенденцию к ослаблению, добавляет он.

Российский рубль на предстоящей неделе, вероятно, будет торговаться в диапазоне 60-61 рубля за доллар, рассчитывает Манько.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"Базовый сценарий на предстоящую неделю: возобновление роста рынка. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2400–2500 пунктов", — прогнозирует Георгий Ващенко из Freedom Finance Global

Следующая неделя начнется для российского фондового рынка с прихода нерезидентов из дружественных стран, что несет в себе дополнительные понижательные риски ввиду возможного желания ряда инвесторов выйти из отечественных активов, отмечает Кожухова. Мосбиржа с понедельника также возобновит торги акциями на вечерней сессии, валютой и фьючерсами на утренней.

"При реализации умеренно негативного сценария индексы Мосбиржи и РТС могут стремиться к закрытию августовских гэпов и развить наметившееся коррекционное снижение к 2314 и 1212 пунктам соответственно", — обращает внимание эксперт.

По мнению Манько, российский фондовый рынок в начале недели может укрепиться вопреки опасениям относительно регулятивных послаблений по движению капитала. "В частности, схожая ситуация на рынке облигаций не привела к массовой распродаже. Можно ожидать очередного тестирования индексом ММВБ уровня 2500 пунктов, однако закрепиться выше, скорее всего, не удастся", — считает он.

"Краткосрочно мы ожидаем продолжения попыток индекса Мосбиржи выйти и закрепиться на рубежах чуть выше 2400 пунктов. Помешать этому могут сохранение ценовой неуверенности нефти и общий дефицит драйверов для продолжения роста", — предполагает Бахтин.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"На рынок акций будут допущены нерезиденты из дружественных стран, ранее они получили возможность совершать сделки с облигациями. На наш взгляд, резких колебаний на рынке из-за этого ожидать не стоит. Но рост объемов может оказаться заметным, особенно на фоне увеличения времени торгов на бирже. Лидерами роста могут стать акции банков и сырьевых компаний", — отмечает Ващенко.

Бахтин считает важнейшим событием будущей недели станет заседание Банка России по ключевой ставке 16 сентября. По его оценкам, ставка может быть снижена на 50 б.п., до 7,5%.

"Снижение ключевой ставки позитивно для рынка акций, так как, во-первых, это делает более доступными кредитные ресурсы, снижает стоимость обслуживания долга. Во-вторых, из-за уменьшения доходностей по вкладам и облигациям повышается интерес инвесторов к дивидендным акциям. В-третьих, снижение ключевой ставки является фактором, ослабляющим рубль, а девальвационные движения, как правило, приводят к позитивной переоценке акций экспортеров, занимающих более 60% в индексе Мосбиржи", — прогнозирует эксперт.

При этом, он уточняет, что положительный эффект от снижения ключевой ставки не является одномоментным, эффект от него "размазан" по времени.

"Продажи возможны в том числе на фоне спокойного корпоративного календаря, в котором назначена лишь публикация продаж "Алросы" за август. После достижения указанных целей краткосрочной коррекции российский фондовый рынок, однако, будет готов к развитию роста, подкрепляемого дивидендными ожиданиями по "Газпрому", "Новатэку", "Татнефти", "Русалу", "Самолету" и "Белуге". Не исключены объявления о дивидендах и от других компаний, например, "Норникеля", "Лукойла", "Роснефти", — предполагает Кожухова.

На предстоящей неделе лучше рынка могут будут бумаги производителей энергоресурсов, а хуже рынка ожидается динамика акций металлургов, предполагает Манько.