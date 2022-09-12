МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Московская биржа увеличила число акций, сделки с 12 сентября с которыми останутся недоступны для компаний россиян из недружественных стран, с 53 до 56, в расширенный список акций вошли акции "Бурятзолото", а также обыкновенные и привилегированные акции "Ростелекома", следует из сообщения на сайте торговой площадки. Мосбиржа допустит на торги нерезидентов из дружественных стран

"Московская биржа обращает внимание на расширение списка ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц", — говорится в сообщении биржи.

"Список носит информационный характер, не является финальным и не может служить единственным источником информации о списке предприятий, на которые распространяются ограничения", — обращает внимание биржа.

С 12 сентября 2022 года Московская биржа предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. Мосбиржа отметила рост числа частных инвесторов в августе

Первый предварительный список, представленный Московской биржей 6 сентября, включал восемь ценных бумаг стратегических предприятий: акции "Аэрофлота", "Алросы", ФСК ЕЭС, "Совкомфлота", "Газпрома", "Роснефти", ВТБ и префы "Транснефти".

На минувшей неделе, 9 сентября, Московская биржа увеличила список ценных бумаг с 8 до 53. В новом списке, помимо указанных восьми компаний, в частности, акции "Русгидро", "Россетей", "Сургутнефтегаза", "Норникеля", "Татнефти", "Башнефти", "Русснефти", а также бумаги "Интер РАО", ТГК-1, "Ленэнерго", "Мосэнерго" и ряда других энергетических компаний. В него вошли и акции "Полюса", "Распадской", "Угольной компании "Южный Кузбасс", предприятия "Объединенные машиностроительные заводы" (Группа Уралмаш-Ижора).