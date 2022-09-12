МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Минфин России планирует 14 сентября возобновить проведение традиционных аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства. Аукцион по расчетам по кредитным деривативам назначен на 12 сентября

Минфин опубликовал график аукционов по размещению ОФЗ на третий квартал 2022 года, согласно которому аукционы планируется провести 14, 21 и 28 сентября.

"Плановый объем размещения ОФЗ в третьем квартале 2022 года — 40 миллиардов рублей по номинальной стоимости", — говорится в сообщении. По факту — это планы размещения ОФЗ на сентябрь, так как в июле и августе аукционы не проводились.

Ориентировочный объем размещения ОФЗ сроком от пяти до десяти лет включительно составляет 30 миллиардов рублей, от десяти лет — 10 миллиардов рублей.

Заместитель министра финансов России Тимур Максимов заявил на прошлой неделе, что Минфин планирует в сентябре вернуться на рынок долга с предложением облигаций федерального займа и будет тестировать рынок разными объемами. По его словам, министерство протестирует долговой рынок размещением ОФЗ с фиксированным купоном объемом 10-20 миллиардов рублей из прежних выпусков.

Минфин в январе-марте этого года планировал предложить на аукционах ОФЗ на 700 миллиардов рублей, однако с середины февраля операции не проводил. По итогам трех аукционных дней в январе и феврале Минфин разместил гособлигации на общую сумму 128,1 миллиарда рублей, выполнив на 18,3% план привлечения на рынке ОФЗ в первом квартале.