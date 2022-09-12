МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером умеренно растет за счет снижения курса доллара, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Эксперт назвал оптимальную схему хранения золотовалютных резервов России

По состоянию на 17.33 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 9,15 доллара, или на 0,53%, до 1 737,75 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 5,17%, до 19,738 доллара за унцию.

Курс доллара умеренно снижается в ожидании статистики по годовой инфляции в США, которая будет опубликована во вторник. Аналитики прогнозируют, что рост цен в стране замедлился до 8,1% по итогам августа с 8,5% месяцем ранее.

Инфляционные показатели учитывает Федеральная резервная система (ФРС) США при планировании монетарной политики. Так, по данным CME Group, 90% аналитиков ожидают, что американский регулятор повысит базовую ставку в сентябре сразу на 75 базисных пунктов.

Курс доллара крайне чувствителен к денежно-кредитной политике ФРС. В понедельник индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,78% до 108,16. Золото, в свою очередь, чувствительно к курсу американской валюты, ведь чем дешевле доллар, тем доступнее желтый металл для покупки в другой валюте.

"Небольшая слабость доллара на фоне недавних коротких продаж со стороны фондов — это все, что потребовалось, чтобы начать движение", — сказал агентству Блумберг глава товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).