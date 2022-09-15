МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило свои прогнозы по стоимости металлов на текущий и следующий годы, следует из нового доклада агентства. Россия и Узбекистан планируют увеличить долю нацвалют во взаиморасчетах

Так, Fitch прогнозирует спотовую цену на никель на Лондонской бирже металлов (LME) в текущем году на уровне 24 тысяч долларов за тонну вместо 25 тысяч, прогноз на 2023 год остался на уровне 20 тысяч долларов за тонну, на 2024 год — 17 тысяч. В свою очередь, прогноз на 2025 год и долгосрочный остались на уровне 15 тысяч долларов за тонну. Понижение прогнозов отражает уменьшающийся спрос со стороны сектора нержавеющей стали, пишет Fitch.

Агентство понизило и прогнозы по стоимости цинка на ближайшие годы: на текущий год до 3,4 тысячи долларов за тонну вместо прежних 3,6 тысячи, на 2023 год — до 2,8 тысячи с 3 тысяч. При этом агентство сохранило прогноз на 2024 год на уровне в 2,5 тысяч, 2025 год в 2,2 тысячи и долгосрочный — в 2,1 тысячи за тонну. Понижение прогнозов отражает увеличившееся инфляционное и рецессионное давление, а также энергетические проблемы, снижающие спрос.

Спотовая цена алюминия, согласно прогнозам, по итогам нынешнего года достигнет 2,7 тысячи долларов за тонну по сравнению с предыдущим прогнозом в 2,95 тысячи. В 2023 году алюминий ожидается по 2,5 тысячи долларов вместо 2,6 тысячи. Прогнозы на 2024 год, 2025 год и долгосрочный остались на прежних уровнях: 2,5 тысячи, 2,25 тысячи и 2 тысячи долларов соответственно, сообщает Fitch. Понижение прогнозов цен на алюминий в 2022-2023 годах объясняется снижением спроса на этот вид сырья в особенности из-за слабости китайского строительного рынка.

Медь на LME в 2022 году будет стоить 8,7 тысячи долларов за тонну, а не 9,5 тысячи, как ожидалось ранее. Прогноз на 2023 год был понижен до 8 тысяч долларов с 8,5 тысячи. Прогнозы на 2024-2025 годы остались на уровне 7,5 тысячи каждый, а долгосрочный — 7 тысяч долларов. Краткосрочные пересмотры отражают замедление темпов роста мировой экономики и ожидания более низкого спроса, что, по прогнозам, приведет к небольшому профициту в 2023 году, пишет Fitch.

Fitch не изменило прогнозы по стоимости золота, в 2022 она будет равна 1,8 тысячи долларов за тройскую унцию, в 2023 — 1,6 тысячи, а в 2024 — 1,4 тысячи долларов. В 2025 году и в долгосрочной перспективе золото по-прежнему ожидается по цене в 1,3 тысячи долларов за тройскую унцию. Сохранение прогнозов цен на золото отражает роль металла как "тихой гавани" в условиях высокой геополитической нестабильности и инфляционного давления.