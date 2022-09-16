МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Правоприменительная практика при инсайдерской торговле в РФ еще не сложилась, в начале сентября по инсайдерской торговле валютой был вынесен первый уголовный приговор, однако ЦБ выявляет умышленные нарушения при ценообразовании, манипулирования рынком, инсайдерскую торговлю, постоянно мониторит ход торгов, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Набиуллина высказалась об универсальном решении для инвестиций

"Мы как регулятор выявляем умышленные нарушения при ценообразовании, манипулирование рынком, инсайдерскую торговлю, постоянно мониторим ход торгов для того, чтобы выявлять вот такие аномалии при ценообразовании. Если такая аномалия выявлена, начинаем разбираться, что повлияло, какие были условия, были ли признаки манипулирования или использования инсайдерской торговли", — сказала она в ответ на вопрос о резких изменениях в акциях "Газпрома" в августе.

Акции "Газпрома" 31 августа взлетели на 24,95% на рекордных за два месяца объемах (61,1 миллиарда рублей) после новостей по дивидендам. Во вторник вечером, 30 августа, "Газпром" после закрытия торгов на бирже сообщил, что совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие в 51,03 рубля на акцию, акционеры обсудят этот вопрос на внеочередном собрании 30 сентября. При этом акции "Газпрома" на закрытии торгов до сообщения о дивидендах подскочили на 7,37%.

"После того, как такие признаки установлены, мы начинаем уже детальную проверку, и сам процесс проверки занимает определенное время, он не публичный, но до момента утверждения результатов, потому что это может повлиять и на деловую репутацию тех, кого мы проверяем. Но если факт манипулирования или инсайдерской торговли подтверждается, то мы эту информацию в обязательном порядке публикуем", — рассказала Набиуллина. Набиуллина рассказала о вводящих в заблуждение ставках по ипотеке

Она отметила, что ЦБ здесь действует практически как большинство регуляторов в других странах. "Эта работа ведется уже несколько лет, за все время, которое мы эту работу проводили, мы установили 126 фактов манипулирования и, по-моему, 6 фактов неправомерного использования инсайдерской информации. Это действительно долгая работа по установлению фактов, по доказательству", — сказала глава ЦБ.

"В начале сентября по инсайдерской торговле валютой был вынесен первый уголовный приговор. И здесь мы нацелены на выявление всех фактов манипулирования, инсайдерской информации, тесного взаимодействия с правоохранительными органами, потому что правоприменительная практика в этой части в нашей стране еще не сложилась, она формируется постепенно – вот я говорю, что был первый случай", — резюмировала Набиуллина.