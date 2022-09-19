МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника пытается перейти к росту, некоторые акции опираются на корпоративный позитив, следует из данных Московской биржи. S&P подтвердило рейтинг Белоруссии на уровне "выборочного дефолта"

Индекс Мосбиржи к 10.16 мск повышался на 0,3% — до 2443 пунктов, индекс РТС снижался на 0,08%, до 1274 пунктов.

Растут бумаги "Группы Позитив" (2%) на фоне сообщений об SPO, в рамках которого ее акционеры предложат до 2,6 миллиона принадлежащих им обыкновенных акций, что составляет 4% от их общего объема. SPO пройдет без дополнительной эмиссии, а ценовой диапазон размещения составит от 1,2 тысячи до 1,32 тысячи рублей за одну акцию. Это повысит количество акций в свободном обращении и соответственно — их ликвидность.

Растут расписки Globaltrans (+1%) на сообщениях о росте чистой прибыли по МСФО в первом полугодии в три раза и на 13% ко второму полугодию 2021 года — до 12,3 миллиарда рублей.

Расписки Fix Price (+3,3%) также отыгрывают данные полугодового финотчета.