МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ совместно с правительством создает механизм межведомственной оценки товарных индикаторов для сельхозпродукции, энергоресурсов, нефтепродуктов, черных, цветных и драгоценных металлов, лесоматериалов и минеральных удобрений, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Глава ЦБ заявила об активной адаптации российского бизнеса к новым условиям

На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития при участии Банка России до15 декабря разработать систему российских финансовых и товарных индикаторов на смену зарубежным ценовым индексам. С учетом глобальной турбулентности поручено проработать вопрос расширения номенклатуры инструментов товарного рынка и хеджирования изменения цен на товарные и финансовые активы.

"Банк России совместно с правительством РФ создает механизм межведомственной оценки товарных индикаторов, соответствующие предложения по созданию системы индикаторов согласованы всеми заинтересованными сторонами. В первую очередь в работе по созданию системы товарных индикаторов будут задействованы основные товарно-сырьевые ресурсы. В их число входит сельхозпродукция, энергоресурсы, нефтепродукты и продукты нефтехимии, черные и цветные металлы, лесоматериалы, минеральные удобрения и драгоценные металлы", — говорится в сообщении.

Оценка методики расчета и процедур формирования индикатора является ключевой для его признания. При этом результат такой оценки выступит "знаком качества" как для самих регуляторов, так и для участников рынка, поясняет регулятор. Санкт-Петербургская товарная биржа планирует ввести новые индексы

На данном этапе в качестве основных администраторов выступят организаторы торговли, то есть организации с лицензией биржи или торговой системы. Ключевым и наиболее прозрачным источником информации для формирования индикаторов Банк России считает рыночную стоимость товаров по результатам сделок на организованных торгах. При этом для расчета индикаторов могут использоваться и иные источники данных, в том числе внебиржевая информация.

"В июле мы провели оценку первого товарного индекса, которым стал биржевой индекс на пшеницу. В ближайшее время процедуру добровольной межведомственной оценки пройдут и другие индикаторы организаторов торговли. После чего будет сформирован перечень верифицированных ценовых индикаторов (индексов) на товары", — резюмирует ЦБ РФ.