МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в среду, в то время как трейдеры находятся в ожидании публикации итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Продажи жилья на вторичном рынке США в августе снизились

По состоянию на 17.07 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,54%, до 30871,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,2%, до 11448,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,47%, до 3874,42 пункта.

Позднее в среду ФРС сообщит дальнейшую величину учётной ставки, а также обновленные макроэкономические прогнозы. Затем трейдеры будут ждать пресс-конференции председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

При этом если недовольные планами дальнейшего ужесточения монетарной политики в США в предыдущие дни в основном "скидывали" акции, то теперь многие из них "устали бояться".

"Было столько обсуждений вокруг следующего шага Федрезерва, что долгожданное принятие решения должно принести необходимое инвесторам облегчение", — сказал агентству Блумберг финансовый аналитик AJ Bell Дэнни Хьюсон (Danni Hewson). И по словам эксперта, если Федрезерв повысит ставку на 0,75 процентного пункта, как и закладывают аналитики, после этого на рынках может наблюдаться ралли.

Впрочем, настроение трейдерам, похоже, подняла также макростатистика. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в августе снизилось, но всего на 0,4% по сравнению с показателем июля – до 4,8 миллиона. Аналитики же ждали показатель на уровне 4,7 миллиона.