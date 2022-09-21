МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы замедлили рост после ожидаемого повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки, свидетельствуют данные торгов. ФРС сильно понизила прогноз по росту американской экономики на 2023 год

По состоянию на 21.38 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,02% — до 30711,66 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,41%, до 11471,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17%, до 3862,51 пункта.

До оглашения итогов заседания ФРС Dow Jones рос на 0,48%, Nasdaq — на 0,76%, S&P 500 — на 0,73%.

ФРС США по итогам сентябрьского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку до уровня 3-3,25% годовых. Показатель находится на максимуме с 2008 года.

Следующее заседание ФРС США пройдет 1-2 ноября.

ДОХОДНОСТЬ ГОСОБЛИГАЦИЙ США

Показатель доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) несколько ускорил снижение после публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Доходность десятилетних US Treasuries на 21.48 мск уменьшалась на 1 базисный пункт – до 3,563% с уровня прошлого закрытия в 3,573%, до объявления решения ФРС показатель находился на уровне в 3,567%.

Доходность тридцатилетних US Treasuries снижалась на 4,4 базисного пункта — до 3,537% против уровня закрытия в 3,581%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 3,574%.

По итогам сентябрьского заседания ФРС США ожидаемо повысила ставку третий раз подряд на 75 базисных пунктов — до 3-3,25% годовых, что является максимумом с 2008 года. Следующее заседание ФРС США пройдет 1-2 ноября.