МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Торги на японском рынке акций сегодня завершились на самом низком уровне более чем за два месяца. Инвесторы отреагировали на прогнозы Федеральной резервной системы США об ужесточении политики и решение Банка Японии сохранить ультрамягкую денежно-кредитную политику. ЦБ Японии сохранил учетную ставку на отрицательном уровне

Индекс Nikkei 225 открылся с понижением на 0,95% и в течение сессии впервые с 19 июля опустился ниже 27 000 пунктов. Позже он немного восстановился и в итоге снизился на 0,58% до отметки 27 153,83 пункта. Более широкий индекс Topix просел на 0,25%.

Снижение Nikkei последовало за общими потерями на Уолл-стрит после того, как ФРС, как ожидалось, повысила ставку на 75 базисных пунктов и не ослабила свой подход к борьбе с инфляцией, предсказав на своем точечном графике более значительные повышения.

"Повышение ставки было ожидаемым, но пересмотр точечной диаграммы в сторону повышения был расценен как "ястребиный" и заставил некоторых задуматься о перспективах длительного периода ужесточения денежно-кредитной политики", — сказал Томоитиро Кубота из Matsui Securities.

Фьючерсы e-mini на индекс S&P 500 на момент написания статьи снижались на 0,4%. ФРС США повысила ставку до 3-3,25%

"Мы следим за любыми комментариями главы Банка Японии Куроды, которые предполагают сильный уклон в сторону мягкой политики, поскольку они могут спровоцировать дальнейшее ослабление иены", — написал Наохико Баба, главный экономист по Японии в Goldman Sachs.

После заявления Банка Японии иена ненадолго достигла нового 24-летнего минимума в 145,405 иены за доллар и на момент написания статьи торговалась на уровне 144,97. Из 225 составляющих индекса Nikkei 150 снизились, 63 выросли, а 12 остались практически без изменений.

Сильнее всего на индекс давили акции Fast Retailing Co Ltd, SoftBank Group Corp и Recruit Holdings Co Ltd.

Бумаги Toyota Motor Corp выросли на 1,4%, оказав наибольшее положительное влияние на Nikkei.

Завтра рынки в Японии будут закрыты в связи с национальным праздником.