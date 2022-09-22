МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Увеличение закупок золота и драгметаллов в РФ у отечественных добытчиков государством возможно — при реализации этой меры, вероятно, цены отвяжут от мировых и установят в рублях, а сам шаг позволит поддержать отрасль, особенно если значительно сократится экспорт, поделился мнением с РИА Новости аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. СМИ: Евросоюз может одобрить новые антироссийские санкции 6-7 октября

Во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила правительству РФ рассмотреть возможность увеличения закупок золота и драгметаллов у российских добытчиков для поддержания производства. Как полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, для реализации такого предложения могут быть заключены контракты на определенный объем драгметаллов, которое правительство будет готово покупать у компаний.

"На наш взгляд, цены (на госзакупки драгметаллов — ред.) установят с отвязкой от мировых, и, возможно, в рублях. Не исключаем такого варианта, что будет ограничение по максимальной надбавке стоимости на порог рентабельности бизнеса, как это было весной для металлургических компаний, тогда Минпромторг ограничил наценку для внутреннего рынка в 12%", — пояснил эксперт.

Как полагает аналитик, драгоценные металлы исключают риски обесценивания, девальвации или заморозки, так как физически будут находиться в России. Кроме того, он отметил, что общее увеличение закупок драгметаллов со стороны государства должно отразиться на отрасли положительно. "Если экспорт упадет значительно, то закупки государством будут просто поддерживать отрасль на плаву. В ней наверняка наступит спад из-за снижения продаж и объемов добычи", — добавил Чернов.

В свою очередь Александр Потавин из ФГ "Финам" указывает, что российские добывающие компании готовятся к "изменению географической структуры" поставок, так как "из-за наряженной геополитической ситуации некоторые покупатели пытаются пересматривать в свою пользу условия существующих контрактов", сокращая при этом объемы закупок. Возможность сбыта продукции на уровне правительства РФ, по мнению Потавина, способна системно разрешить некоторые проблемы отрасли.

ЕС в июле в рамках седьмого пакета санкций ввел запрет на покупку, импорт или передачу, прямо или косвенно, российского золота и ювелирных украшений. Запрет на импорт золота из РФ, начавший действовать также в июле, ввела и Великобритания.