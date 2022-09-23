МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером снижается примерно на 1,5%, опускаясь в ходе торгов до минимума с апреля 2020 года, рынки реагируют на повышение ключевых ставок мировыми центробанками, следует из данных торгов и комментариев эксперта. Курс фунта к доллару падает до минимумов 1985 года

По состоянию на 18.44 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 24,65 доллара, или на 1,47%, до 1 656,45 доллара за тройскую унцию. При этом ранее в ходе торгов цена опускалась до 1648,6 доллара, что является минимумом с шестого апреля 2020 года. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 4,05%, до 18,823 доллара за унцию.

На этой неделе центральные банки некоторых стран повысили учетные ставки. Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ставку на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых, Банк Англии — на 50 базисных пунктов, до 2,25%, Национальный банк Швейцарии — на 75 базисных пунктов, до 0,5% годовых, впервые с 2014 года установив положительную учетную ставку.

Повышение ключевых ставок в странах мира, как правило, вызывает рост национальных валют. К примеру, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднялся выше 112 пунктов впервые с июня 2002 года и торгуется на уровне в 112,63 пункта. Укрепление американской валюты оказывает давление на золото, так как делает драгоценный металл менее доступным для покупки в другой валюте.

"Давление, которое испытывает золото в текущих макроэкономических условиях, когда процентные ставки растут по всему миру и, вероятно, будут расти еще в течение нескольких месяцев, означает, что трудно представить, как металл может вырасти, и вопрос скорее в том, насколько он снизится", — сказал порталу MarketWatch аналитик по драгоценным металлам Kinesis Money Руперт Роулинг (Rupert Rowling).