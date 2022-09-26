МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков для акций "Сургутнефтегаза" (обычных и привилегированных), "Распадской", "М.Видео" и расписок Х5, которые дешевеют на торгах в понедельник, следует из сообщения торговой площадки. В России запустили торги углеродными единицами

Сообщения о понижении этих границ биржа выпускала с 11.48 до 11.57мск.

К 12.04 расписки X5 падают на 11,48%, до 1 107 рублей, акции "Распадской" — на 10,59%, до 236,75 рубля, акции "Сургутнефтегаза" — на 14,42%, до 17,8 рубля. Акции "М.Видео" снижаются на 12,54%, до 155,6 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.