МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в понедельник ускорил темпы снижения в ходе торгов и падает примерно на 7,5%, следует из данных торговой площадки. Мосбиржа понизила границы ценовых коридоров дешевеющих акций

К 12.28 мск рублевый индекс Мосбиржи снижался на 7,53% — до 1932,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 7,56%, до 1055,33 пункта.

В лидерах падения котировок привилегированные акции "Сургутнефтегаза", которые на тот момент теряли 18,13%, а максимально проседали на 24,95% — до 18,84 рубля (впервые с 4 июня 2012 года), акции "Полюса" падали на 10,05%, обновляя минимумы июля 2019 года, НЛМК — на 8,93%, обновляя минимумы октября 2016 года, "Норникель" — на 7,53%, обновляя минимумы декабря 2018 года. Акции ВТБ падали на 6,52%, до 0,0159 рубля, достигая нового исторического минимума.