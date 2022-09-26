ВАШИНГТОН, 26 сен — ПРАЙМ. В понедельник цены на золото отступили к 2,5-летнему минимуму на фоне укрепления доллара и роста доходности казначейских облигаций США. Все это наблюдается на фоне склонности ФРС к дальнейшему повышению процентных ставок. Цены на нефть днем замедлили темпы снижения

В 09.39 по Гринвичу спот-цены на золото колебались у флэтовой линии, на уровне 1643,80 доллара за унцию. Ранее в ходе азиатской сессии цены упали на 1%, до 1626,41 доллара, минимума с апреля 2020 года.

"Доллар укрепляется, а доходность казначейских облигаций США растет. Эти факторы обычно толкают вниз цены на золото. Тем не менее в целом котировки золота держатся неплохо в текущих условиях", — считает независимый аналитик Росс Норман.

Индекс доллара подскочил до нового максимума с 2002 года против корзины других основных валют на фоне падения британского фунта. Укрепление доллара делает золото более дорогим для держателей других валют.

В марте цены на золото подскочили до пика 2000 долларов за унцию, однако с тех пор они отступили вниз более чем на 400 долларов, или 20%, поскольку ведущие центральные банки резко повышают процентные ставки, чтобы ослабить инфляцию.

На прошлой неделе ФРС повысила процентную ставку на 75 базисных пунктов и просигнализировала о вероятности дальнейшего ее увеличения. Повышение процентной ставки делает золото менее привлекательным для инвесторов, а также оказывает поддержку доллару и доходности казначейских облигаций.

Доходность казначейских облигаций держится около максимума с 2011 года, увеличивая альтернативные издержки владения золотом.

"Повышение процентных ставок несколькими центробанками на прошлой неделе оказало очень сильное краткосрочное давление на котировки золота. Маловероятно, что в ближайшие месяцы центробанки изменят свою политику, поэтому среднесрочные перспективы цен на золото также кажутся мрачными", — отметил Руперт Роулинг из Kinesis Money.

Спот-цены на серебро снизились на 1%, до 18,64 доллара за унцию после достижения более чем 2-недельного минимума ранее в ходе сессии. Платина подорожала на 0,2%, до 855,92 доллара, а палладий вырос в цене на 0,6%, до 2080,22 доллара за унцию.