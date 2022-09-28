МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды поднялся на 0,53%, следует из данных Московской биржи. США уточнили, кто может попасть под вторичные санкции на российскую нефть

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии повысился на 0,53%, до 1963,86 пункта, долларовый РТС вырос на 2%, до 1074,57 пункта. Разница в величине роста индексов объясняется падением доллара на 94 копейки, до 57,52 рубля.

При этом многие "голубые фишки" упали в цене. Динамика индекса Мосбиржи и котировок акций, имеющих большой вес в индексе, может отличаться в ходе основных торгов. Это происходит, поскольку по правилам Московской биржи уровень закрытия по индексу устанавливается на момент окончания основной сессии в 18.50 мск, а для акций – по итогам вечерней сессии – в 23.50 мск. В результате, возможные сильные вечерние изменения цен акций не учитываются в индексе, и в ходе основных торгов следующего дня отмечается разная динамика индекса и акций.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи будет вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.