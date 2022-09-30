МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Инвесторы на Московской бирже выходят из евро и доллара и покупают рубль, опасаясь ухудшения отношений с Европой и новых санкций, а нервозность из-за дивидендов "Газпрома" и инцидентов с "Северными потоками" повышает волатильность в акциях этой компании, сказали РИА Новости опрошенные эксперты. Страны БРИКС могут создать собственную валюту, заявил российский посол

К 12.27 мск курс доллара расчетами "завтра" снижается на 2,67 рубля – до 54,54 рубля, евро падает на 3,84 рубля, до 51,63 рубля, индекс Мосбиржи снижается на 0,22%, акции "Газпрома" теряют 2,27% и уже падали в ходе торгов пятницы на 16,4% на заявлениях директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о взрывах на "Северных потоках", затем почти отыграли потери, следует из данных Мосбиржи.

Ранее в пятницу Нарышкин заявил, что взрывы на "Северных потоках" — это международный теракт, у России есть данные о том, что за этим преступлением стоит Запад, хотя тот и пытается скрыть истинных организаторов и исполнителей.

"На российском рынке в условиях высокой геополитической напряженности вновь можно наблюдать повышенную волатильность как валют, так и, в частности, акций "Газпрома". Судя по всему, инвесторы выходят из евро и доллара, перекладываясь в рубль ввиду рисков дальнейшего ухудшения отношений с Европой и ввода новых санкций", — говорит аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Газпром" при этом резко просел в том числе перед объявлениями о дивидендах: инвесторы нервничают и не уверены, стоит ли ставить на повышение или понижение бумаг в том числе ввиду недавних инцидентов на "Северных потоках". Заявления Нарышкина о причастности Запада к инцидентам увеличивают геополитическую напряженность и способствуют уходу средств в рубль", — добавляет она. Банк России назвал лучшую валюту для сбережений

По мнению инвестиционного стратега УК "Арикапитал" Сергея Суверова, падение акций "Газпрома" происходит на фоне общего падения рынка. "Сказывается фактор нервозности в отношении перспектив выплаты дивидендов, а также ожидания того, что разрушения "Северных потоков" парализуют экспорт газа в Европу и лишат "Газпром" части валютных доходов. Падение курса евро в основном связано с ожиданиями санкций против НКЦ", — добавляет он.

В свою очередь Василий Карпунин из "БКС Мир Инвестиций" полагает, что падение евро и доллара к рублю в первую очередь связано с "опасениями участников по поводу санкций в отношении НКЦ". " Мы видим мощное падение евро, при этом юань стоит на месте. Идет явная выраженная перекладка из недружественных валют в дружественные", — отмечает он. При этом, считает Карпунин, по акциям "Газпрома" наблюдается нервозность из-за ожидания рынка по дивидендам, а утренняя просадка "во многом спекуляция и, вероятно, эффект от срабатывания крупных стоп-заявок".