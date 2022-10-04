МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 4 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  СNY Китай — Национальный день — выходной на Шанхайской фондовой бирже    
0:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (сентябрь) 49,3 50,2 (факт)
1:45 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (сентябрь) 2,6% 2,8% (факт)
2:30 JPY Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (сентябрь) 0,3% 0,3% (факт)
3:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (август) -18,2% 28,1% (факт)
3:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) -7% -2,7% (факт)
6:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (октябрь) 2,35% 2,6% (факт)
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,235% 0,248% (факт)
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных 62,1 тыс  
12:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна    
15:00 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
15:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна    
16:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
16:15 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
17:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (август) -1% 0,3%
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/(август) 11,239 млн 10,65 млн
18:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 4,15 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за сентябрь 2022    
  RUB ТГК-1 — СД (приоритетные направления деятельности и др. вопросы)    