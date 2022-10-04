МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника растет на 1,7%, приближаясь к уровню 2100 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.05 мск поднимался на 1,67% — до 2076,06 пункта, индекс РТС — на 1,93%, до 1112,98 пункта.