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https://1prime.ru/Financial_market/20221004/838348522.html
Российский рынок акций открыл торги ростом
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Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника растет на 1,7%, приближаясь к уровню 2100 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи... ПРАЙМ, 04.10.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника растет на 1,7%, приближаясь к уровню 2100 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск поднимался на 1,67% — до 2076,06 пункта, индекс РТС — на 1,93%, до 1112,98 пункта.