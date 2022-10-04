МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые два часа торгов вторника демонстрирует волатильность и меняет направление движения, переходя от роста к снижению и обратно, следует из данных Московской биржи. Курс рубля ощутимо падает к евро

Рублевый индекс Мосбиржи к 12.03 мск рос на 0,16%, до 2045,16 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,3%, до 1095,18 пункта. Утром индекс Мосбиржи максимально поднимался на 1,85% — до 2079,67 пункта, продолжив рост предыдущих двух сессий, однако затем растерял весь рост, перешел к снижению и уже опускался до 2016,59 пункта. После этого рынок акций вновь стал пытаться расти.

В лидерах снижения – бумаги НЛМК (-3,04%), "Энел" (-2,88%), "Норникеля" (-1,2%), ММК (-2,42%), "Русала" (-1,7%), ТМК (-2,26%), обыкновенные акции Сбербанка (-0,94%), "Роснефти" (-1,15%), префы "Транснефти" (-2,24%), акции "Газпрома" (-2,03%).

"В принципе, можно сказать так, что в последние месяцы российский рынок не торгует длинные идеи. Рост в течение двух-трех дней уже расценивается в качестве возможности фиксации прибыли. Соответственно, весьма сильный отскок в понедельник и рост утром во вторник до 2079,67 пункта по индексу Мосбиржи — уже неплохая точка фиксации прибыли, если учитывать нижнюю точку падения на прошлой неделе, от которой восстановился рынок", — комментирует для РИА Новости Андрей Кочетков из компании "Открытие Инвестиции".