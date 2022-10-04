События в сфере макроэкономики и бизнеса 5 октября
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 5 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|СNY
|Китай — Национальный день — выходной на Шанхайской фондовой бирже
|3:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м)
|0,6%
|0,6%
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|51,9
|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (август)
|5,4 млрд долл
|4 млрд долл
|10:00
|EUR
|Еврозона — Заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|50,6
|49,8
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|50,5
|49,1
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|53
|53
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|45,4
|45,4
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (сентябрь)
|48,2
|48,2
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|48,9
|48,9
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (сентябрь)
|48,4
|48,4
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|49,2
|49,2
|12:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна
|13:00
|USD
|США — Заседание ОПЕК
|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сентябрь)
|132 тыс
|200 тыс
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|259,3 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Объем импорта
|329,9 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (август)
|-70,7 млрд долл
|-67,7 млрд долл
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (август)
|-6,6%
|-0,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (август)
|4,05 млрд канад. долл
|3,45 млрд канад. долл
|16:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (сентябрь)
|49,3
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (сентябрь)
|49,2
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (сентябрь)
|50,2
|17:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (сентябрь)
|56,9
|56
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-0,215 млн барр
|1,966 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,692 млн барр
|19:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|23:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (сентябрь)
|49,9
|RUB
|Белуга Групп — операционные результаты за 3кв2022
|RUB
|Газпром — СД (изменения в положение о закупках товаров, работ, услуг)
|RUB
|Селигдар — СД (кодека корпоративного управления, политика внутреннего аудита, управления рисками и внутреннего контроля)
https://1prime.ru/Financial_market/20221004/838355014.html