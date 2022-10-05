МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы снижаются в среду, инвесторы вернулись к перспективам ужесточения монетарной политики ФРС США, следует из данных торгов и комментариев аналитика. CNN: США отговаривают членов ОПЕК+ от решения сократить добычу нефти

По состоянию на 12.57 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,93%, до 30 079 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,93%, до 11 533 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,93%, до 3 768 пунктов.

Настроения инвесторов вновь омрачились ожиданиями того, что Федеральная резервная система США может продолжить повышать учетную ставку "ястребиными" темпами.

По словам главного экономиста Citi по Азии Джоанны Чуа (Johanna Chua), которые приводит портал MarketWatch, хотя рост в США остается в лучшей форме, чем в других странах, а представители ФРС продолжают придерживаться "ястребиных" взглядов, рынок рискует ошибиться из-за любых признаков того, что процентные ставки могут вскоре достичь пика.

В среду вечером ожидается публикация ряда макроэкономических статданных по США. Инвесторы ждут данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США за сентябрь, данные о состоянии торгового баланса в стране и данные по индексу деловой активности в сфере услуг США.