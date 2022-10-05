МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei сегодня преодолел ключевой психологический уровень благодаря акциям розничных компаний. В то же время настроения на местном рынке оставались шаткими по сравнению с другими мировыми биржами, где наблюдался подъем на ожиданиях не столь сильного ужесточения политики со стороны центральных банков. Азиатские биржи закрылись коррекционным ростом

Индекс Nikkei впервые с 22 сентября преодолел ключевой барьер в 27 000 пунктов и закрылся с повышением на 0,48% до 27 120,53 пункта. Более широкий индекс Topix вырос на 0,32%.

Несмотря на заметный рост отдельных акций, рынку не хватало четкого направления. Многие участники ждут новых сигналов о состоянии экономики США, включая сегодняшнюю публикацию ключевых данных по рабочим местам.

"Резервный банк Австралии хоть и замедлил темпы повышения процентных ставок, но пока неясно, последует ли за ним Федеральная резервная система США, — сказал Масахиро Ямагути, глава отдела инвестиционных исследований в SMBC Trust Bank. — По-прежнему нужно следить за экономическими данными и заявлениями представителей ФРС".

Акции Fast Retailing Co Ltd выросли на 0,92% и оказали наибольшую поддержку Nikkei после объявления о росте продаж в магазинах Uniqlo в годовом сравнении на 11%. Число покупателей снизилось на 2,9%, но средний чек вырос на 14,4% благодаря повышению цен и более активным продажам осенне-зимних товаров.

Акции ABC-Mart Inc выросли на 3,69% благодаря хорошим сентябрьским показателям и росту продаж в годовом сравнении. Ожидается, что розничная торговля обувью и спортивными товарами получит импульс от предстоящего Чемпионата мира по футболу. Япония примет беспрецедентные меры для сдерживания тарифов на электричество

Акции розничной компании Arclands Corp подскочили на 10,33% после того, как стало известно, что 5,06% ее акций приобрел фонд, связанный с инвестором-активистом Ёсиаки Мураками.

Акции Toyo Engineering Corp выросли на 0,69%, а бумаги Mitsubishi Corp почти не изменились в цене после того, как Alaska Gasline Development Corporation заявила, что будет сотрудничать с обеими компаниями для изучения возможности местного производства аммиака.

Рост Nikkei был невелик по сравнению с подъемом других ведущих фондовых индексов, многие из которых выросли вслед за менее значительным, чем ожидалось, повышением ставки Резервным банком Австралии и слабыми данными по занятости в США.

Самый широкий индекс MSCI для рынков акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 2,6%, в то время как индексы S&P 500 и Nasdaq 100 вчера выросли более чем на 3%.

Из 225 составляющих Nikkei 119 выросли, 100 снизились, а шесть торговались без изменений.

Наибольшие потери понесли акции компании Nippon Sheet Glass Co Ltd, упавшие на 4,3%.

Акции Ryohin Keikaku Co Ltd, материнской компании магазинов бытовых товаров Muji, подешевели на 3,19% после сообщения о снижении продаж в сентябре почти на 14%.