МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 6 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  СNY Китай — Национальный день — выходной на Шанхайской фондовой бирже    
3:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (август) 8,733 млрд австрал. долл 10,1 млрд австрал. долл
предв. JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды    
9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (август) -1,1% -0,7%
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (сентябрь) 49,2 48
12:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (август) 0,3% -0,4%
предв. EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 2,81%  
14:30 EUR Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике    
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 193 тыс 203 тыс
17:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (сентябрь) 60,9  
18:35 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады /BoC/ Тифа Маклема    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 30.09) 549,7 млрд долл (на 23.09)  
  RUB Аэрофлот — СД (результаты исполнения консолидированных показателей бюджета Группы по итогам 1П2022, реализация Долгосрочной программы развития Группы за 2кв2022 и др.)    