События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 октября
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 6 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|СNY
|Китай — Национальный день — выходной на Шанхайской фондовой бирже
|3:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (август)
|8,733 млрд австрал. долл
|10,1 млрд австрал. долл
|предв.
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|9:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (август)
|-1,1%
|-0,7%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (сентябрь)
|49,2
|48
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (август)
|0,3%
|-0,4%
|предв.
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|2,81%
|14:30
|EUR
|Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|193 тыс
|203 тыс
|17:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (сентябрь)
|60,9
|18:35
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады /BoC/ Тифа Маклема
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 30.09)
|549,7 млрд долл (на 23.09)
|RUB
|Аэрофлот — СД (результаты исполнения консолидированных показателей бюджета Группы по итогам 1П2022, реализация Долгосрочной программы развития Группы за 2кв2022 и др.)
https://1prime.ru/Financial_market/20221005/838368606.html