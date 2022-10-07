МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы АТР завершили торги пятницы снижением, инвесторы опасаются глобальной рецессии, при этом биржи КНР все еще закрыты, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. ОПЕК+ изучит опасения вокруг глобальной рецессии

По итогам торгов пятницы гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,63%, до 17718,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,8%, до 6762,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,71%, до 27116,11 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,22%, до 2232,84 пункта.

Рынки Китая закрыты в связи с каникулами. По итогам последних торгов, в прошлую пятницу, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,55%, до 3024,39 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,3%, до 1912 пунктов.

Давление на настроения инвесторов по-прежнему оказывают опасения, связанные с перспективой глобальной рецессии в связи в "ястребиной" политикой мировых центробанков.

Так, по словам аналитиков Daiwa Securities, которые приводит агентство Франс Пресс, опасения по поводу глобальной рецессии и перспектива затягивания "ястребиной" политики центральных банков по всему миру определяют динамику рынков.