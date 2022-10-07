МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам перед выходными и на фоне внешнего негатива, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Курс евро на Мосбирже поднимался выше 61 рубля впервые с 21 сентября

Индекс Мосбиржи к 16.20 мск снижался на 2,21%, до 1975,88 пункта, долларовый индекс РТС – на 2,84%, до 1015,19 пункта.

"В пятницу преобладает негативная атмосфера на мировых рынках – инвесторы обеспокоены будущими перспективами глобальной экономики на фоне приверженности мировых ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией, невзирая на угрозу рецессии", — отмечает Наталья Пырьева из ФГ "Финам".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Акции "Фосагро" поддерживают новости о получении согласия инвесторов на изменение схемы выплат по евробондам. Покупки бумаг ТГК-1 мы связываем с изменением ее дивидендной политики, в соответствии с которой на выплаты акционерам должно направляться не менее 50% скорректированной чистой прибыли", — отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Центробанк назвал крайний срок обращения за принудительной конвертацией

К текущему моменту акции "Фосагро" поднимаются на 0,66%. Акции ТГК-1 растут на 2,83%.

"Котировки "Обуви России" (-6,52%) падают на сообщении об инициированной Промсвязьбанком процедуре банкротства компании. TCS Group (-4,95%) и "Яндекс" (-2,36%) попали под давление в связи с запретом ЕС на оказание IT-услуг российским компаниям", — также отмечает аналитик.

Также в лидерах падения – акции "Полюса" (-4,82%), обыкновенные акции "Мечела" (-4,42%), акции "Совкомфлота" (-3,56%), МТС (-3,1%), Polymetal (-3,57%), обыкновенные акции "Селигдара" (-3,39%) и расписки "Циана" (-3,11%).

ПРОГНОЗЫ

Наталья Пырьева из "Финама" ожидает, что сегодняшняя сессия для отечественного рынка завершится в "красной зоне" и, вероятно, в понедельник индекс Мосбиржи также откроется в минусе, поскольку его потянут вниз дивидендные разрывы "Газпрома" и "Татнефти".

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии — зона 1930-2050 пунктов, ориентир для РТС — коридор 1000-1040 пунктов, отмечает Чернов из Freedom Finance Global.