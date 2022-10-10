МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются после пятничного падения на американских биржах, свидетельствуют данные торгов. "Он подкрался незаметно": кто погубит экономику США

По состоянию на 8.25 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,87%, до 2998,59 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,83%, до 11896, 4 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снизился на 2,88%, до 17228,5 пункта австралийский S&P/ASX 200 — на 1,4%, до 6667,8 пункта.

Рынки Японии и Южной Кореи закрыты в связи с выходными. В пятницу японский Nikkei 225 снизился на 0,18%, до 27166,11 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,22%, до 233284 пункта.

В понедельник индексы АТР снижаются, следуя за американскими биржами. В пятницу американские биржи закрылись снижением в пределах 1% после публикации данных по рынку труда в США, которые указывают на дальнейшее ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС).