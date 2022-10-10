МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Рубль спокойно реагирует на заявления президента РФ Путина по Украине: доллар по-прежнему торгуется немногим выше 62 рублей, прибавляя чуть более 1 рубля, следует из данных Московской биржи. Путин проводит оперативное совещание с Совбезом

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.30 мск рос на 1,16 рубля, до 62,16 рубля, юаня — на 13 копеек, до 8,63 рубля, евро — на 66 копеек, до 60,56 рубля.

Путин ранее в понедельник на совещании с членами Совбеза заявил, что киевский режим поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и давно использует террористические методы, включая акты атомного терроризма — ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС. Оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно, сообщил президент, подчеркнув, что в случае новых терактов на территории РФ ответ Украине будет жестким и "соответствовать уровню угроз".