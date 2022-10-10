МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Европейские рынки акций падают четвертую сессию подряд, сообщило агентство Reuters. Инвесторы обеспокоены тем, как растущая напряженность между Украиной и Россией и решимость центральных банков сдерживать инфляцию повлияют на экономический рост и корпоративные прибыли. Счет идет на недели: сколько Европе осталось без российского газа

Общерегиональный индекс STOXX 600 снизился в начале торгов на 0,6%, достигнув самого низкого уровня с 3 октября.

Индекс упал более чем на 3% за четыре сессии на опасениях насчет того, что основные мировые центральные банки, особенно Федеральная резервная система США, продолжат агрессивное повышение процентных ставок для сдерживания инфляции.

Эти опасения усилились после того, как в пятницу данные указали на устойчивость американского рынка труда в сентябре, что развеяло надежды на скорое изменение позиции ФРС.

Все отраслевые индексы STOXX 600 снизились на ранних торгах, наибольшее падение — на 1,4% — наблюдалось в технологическом секторе.

Акции производителей микросхем, включая Infineon и BE Semiconductor, упали на 1%-2% после того, как Вашингтон опубликовал обширный набор мер экспортного контроля, в том числе отрезал Китай от поставок некоторых чипов, изготовленных на американском оборудовании, независимо от страны производства.

Акции Renault SA поднялись на 4,4% после того, как агентство Reuters сообщило, что Nissan Motor Co Ltd требует от своего французского партнера максимально сократить свою долю в его капитале. Nissan также может рассмотреть возможность привлечения средств для выкупа акций.

Между тем, президент России Владимир Путин обвинил Украину в организации атаки на ключевой мост в Крым, назвав ее террористическим актом. Он готовился провести заседание совета безопасности.