МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника показывает рост на 0,66% по индексу Мосбиржи и снижается по индексу РТС, следует из данных торговой площадки.

Индекс Мосбиржи к 10.05 мск прибавлял 0,66%, до 1929,62 пункта, индекс РТС снижался на 1,06%, до 953,67 пункта.