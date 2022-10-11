МИНСК, 11 окт — ПРАЙМ. Белоруссия и Таджикистан могут нарастить торговлю за счет выхода на рынки третьих стран, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе. Белоруссия повысила экспорт продовольствия на 25 процентов в январе-августе

Глава белорусского государства совершает двухдневный официальный визит в Таджикистан.

"Мы постоянно прирастаем в товарообороте, прилично прирастаем. Хотя, как вы заметили, объем торговли желает быть лучшим. Конечно, мы можем значительно больше, особенно в это непростое время. У вас есть интересы не только в Беларуси, но и дальше. У нас большой интерес в Таджикистане. Как мы когда-то поставили задачу правительствам, мы можем прирастать в товарообороте за счет третьих стран", — цитирует слова белорусского лидера информагентство Белта.

По его мнению, необходимо выходить с совместно произведенной продукцией на другие рынки. "Афганистан очень нуждается в нашей продукции, и они заинтересованы в развитии наших совместных связей с целью торговли. Думаю, что мы обсудим и региональные проблемы. Я вам расскажу о ситуации в том регионе, вы расскажете о том, что здесь происходит. Таджикистан и Беларусь оказались в одинаковых условиях в этой непростой ситуации", — подчеркнул белорусский лидер.

По данным белорусской дипмиссии, в 2021 году товарооборот Белоруссии с Таджикистаном составил 126,1 миллиона долларов и, по сравнению с 2020 годом, увеличился на 12,6%, экспорт – 122,1 миллиона долларов (рост на 11,1%), импорт – 4 миллиона долларов (вырос на 90,5%). Основными позициями белорусского экспорта в 2021 году стали сельхозтехника, нефтепродукты, грузовые автомобили, сахар, продукция деревообработки, канцелярские товары, обои. Основу импорта товаров из Таджикистана составили хлопчатобумажная пряжа, хлопковое волокно, сушеные фрукты.