События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 октября
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 13 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|м
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (сентябрь)
|53%
|45%
|9:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|10%
|10%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|1,9%
|1,9%
|11:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|11:30
|GBP
|Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии/Bank of England
|14:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|6,3%
|6,5%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|0,6%
|0,5%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|8,3%
|8,1%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|0,1%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|219 тыс
|225 тыс
|18:00
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-1,356 млн барр
|1,75 млн барр
|18:00
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,273 млн барр
|предв.
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета
|-220 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 07.10)
|540,7 млрд долл (на 30.09)
|RUB
|Белуга Групп — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2022 (ВОСА — 03.10.2022)
|72,76 (1П2021) + 47,24 (фин) — див-д 2021
|150 (1П2022) — див-д 2022
|RUB
|Газпром — СД (одобрение сделки с заинтересованностью с АО СОГАЗ)
|RUB
|Газпром нефть — СД (о порядке совершения сделок)
|RUB
|Иркутскэнерго — СД (определение цены и получение согласия на совершение сделки с Байкальской энергетической компанией)
|RUB
|Мосэнерго — СД (определение закупочной политики в компании)
|RUB
|ОГК-2 — СД (определение закупочной политики в компании)
|RUB
|Россети Волга — СД (дорожная карта развития допуслуг, досрочные перевыборы члена комитета по стратегии)
|RUB
|Русолово — СД (отчет гендиректора о работе ПАО за 1-9м2022, план работы на 4кв2022)
https://1prime.ru/Financial_market/20221012/838442186.html