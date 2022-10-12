МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 13 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:30 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/ м  
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (сентябрь) 53% 45%
9:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) 10% 10%
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) 1,9% 1,9%
11:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/    
11:30 GBP Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии/Bank of England    
14:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн    
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) 6,3% 6,5%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) 0,6% 0,5%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) 8,3% 8,1%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) 0,1% 0,2%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 219 тыс 225 тыс
18:00 USD США — Запасы сырой нефти -1,356 млн барр 1,75 млн барр
18:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,273 млн барр  
предв. USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета -220 млрд долл  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 07.10) 540,7 млрд долл (на 30.09)  
  RUB Белуга Групп — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2022 (ВОСА — 03.10.2022) 72,76 (1П2021) + 47,24 (фин) — див-д 2021 150 (1П2022) — див-д 2022
  RUB Газпром — СД (одобрение сделки с заинтересованностью с АО СОГАЗ)    
  RUB Газпром нефть — СД (о порядке совершения сделок)    
  RUB Иркутскэнерго — СД (определение цены и получение согласия на совершение сделки с Байкальской энергетической компанией)    
  RUB Мосэнерго — СД (определение закупочной политики в компании)    
  RUB ОГК-2 — СД (определение закупочной политики в компании)    
  RUB Россети Волга — СД (дорожная карта развития допуслуг, досрочные перевыборы члена комитета по стратегии)    
  RUB Русолово — СД (отчет гендиректора о работе ПАО за 1-9м2022, план работы на 4кв2022)    