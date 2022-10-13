МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 14 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) -0,1% 0,4%
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) 2,5% 2,8%
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (сентябрь) 2,3% 1%
6:00 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (сентябрь) 7,1% 4,1%
6:00 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (сентябрь) 0,3% 1%
6:00 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (сентябрь) 79,39 млрд юаней 81 млрд юаней
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) 0,5% -0,5%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (сентябрь) -0,5% -0,5%
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) 9% 9%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (сентябрь) 9,3% 9,3%
10:55 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
12:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (август) -34 млрд евро  
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сентябрь) -0,3% -0,1%
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (сентябрь) -1,6% -1%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (сентябрь) -1% -1,1%
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь) 0,3% 0,2%
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (август) -0,9% -1,8%
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (август) -0,6% 0,8%
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (август) 0,6% 0,9%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (октябрь) 58 58,5
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь) 58,6 59
17:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (август) 0,6%  
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 602  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 762  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -49,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 242,0 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 88,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -3,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -209,3 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -27,8 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -81,6 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -6,9 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 43,7 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Северсталь — операционные результаты за 3кв2022    
  RUB АЛРОСА — операционные результаты за 3кв/9м2022    
  RUB Global Ports — операционные результаты за 3кв/9м2022    
  RUB Высочайший — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2022 (ВОСА — 30.09.2022) 16,7064934838186 (1кв2021) + 41,6290298849354 (1П2021) + 32,2281599210241 (9м2021) + 0 (фин) — див-д 2021 39,47 (1П2022) — див-д 2022
  RUB Газпром нефть — СД (заключение допсоглашений к договору займа с Газпромнефть-ННГГФ, Газпромнефть-Оренбург и Газпром нефть шельф)    
  RUB Россети Центр — СД (бюджет комитетов СД на 2П2022, решение о прекращении участия компании в ПАО ФСК ЕЭС)    