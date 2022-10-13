События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 октября
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 14 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|-0,1%
|0,4%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|2,5%
|2,8%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (сентябрь)
|2,3%
|1%
|6:00
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (сентябрь)
|7,1%
|4,1%
|6:00
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (сентябрь)
|0,3%
|1%
|6:00
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (сентябрь)
|79,39 млрд юаней
|81 млрд юаней
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|0,5%
|-0,5%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (сентябрь)
|-0,5%
|-0,5%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|9%
|9%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (сентябрь)
|9,3%
|9,3%
|10:55
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|12:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (август)
|-34 млрд евро
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сентябрь)
|-0,3%
|-0,1%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (сентябрь)
|-1,6%
|-1%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (сентябрь)
|-1%
|-1,1%
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь)
|0,3%
|0,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (август)
|-0,9%
|-1,8%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (август)
|-0,6%
|0,8%
|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (август)
|0,6%
|0,9%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
|58
|58,5
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
|58,6
|59
|17:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (август)
|0,6%
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|602
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|762
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-49,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|242,0 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|88,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-3,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-209,3 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-27,8 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-81,6 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-6,9 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|43,7 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Северсталь — операционные результаты за 3кв2022
|RUB
|АЛРОСА — операционные результаты за 3кв/9м2022
|RUB
|Global Ports — операционные результаты за 3кв/9м2022
|RUB
|Высочайший — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2022 (ВОСА — 30.09.2022)
|16,7064934838186 (1кв2021) + 41,6290298849354 (1П2021) + 32,2281599210241 (9м2021) + 0 (фин) — див-д 2021
|39,47 (1П2022) — див-д 2022
|RUB
|Газпром нефть — СД (заключение допсоглашений к договору займа с Газпромнефть-ННГГФ, Газпромнефть-Оренбург и Газпром нефть шельф)
|RUB
|Россети Центр — СД (бюджет комитетов СД на 2П2022, решение о прекращении участия компании в ПАО ФСК ЕЭС)
https://1prime.ru/Financial_market/20221013/838457302.html