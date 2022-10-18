БРЮССЕЛЬ, 18 окт — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести временный и применяемый при необходимости механизм по ограничению слишком высоких цен на газ на бирже TTF с динамическим лимитом стоимости газа, говорится в сообщении ЕК.

"Комиссия предлагает внедрить механизм ограничения цен через главную европейскую газовую биржу, TTF, который будет запускаться при необходимости. Механизм корректировки цен установит на временной основе динамический предел цены для транзакций на TTF. Транзакции по цене выше динамического лимита не будут разрешены на TTF. Это поможет избежать чрезмерной волатильности и чрезмерно высоких цен", — говорится в нем.