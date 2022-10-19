МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно снижаются в среду, инвесторы следят за публикациями финансовых отчетов компаний, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. "Опять просчитался": в США осудили Байдена за решение по нефти

По состоянию на 16.45 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на символические 0,03% — до 30532,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,77%, до 10689,37 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,63%, до 3696,7 пункта.

На этой неделе рынки следят за сезоном отчетностей. Результаты крупных американских компаний в основном превзошли ожидания аналитиков, однако, как говорят эксперты, по-прежнему указывают на ухудшение экономической ситуации.

"Несмотря на сильные главные показатели больших компаний, детали (отчетностей – ред.) смешанные. Квартальные показатели банков выявили влияние замедления экономической активности", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс аналитика Mizuho Bank Тань Бунь Хэна (Tan Boon Heng).

Трейдеры также оценивают статистику. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в сентябре, сократилось на 8,1% по сравнению с пересмотренным показателем августа и составило 1,439 миллиона. Аналитики ждали показатель на уровне 1,475 миллиона.