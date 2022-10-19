МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером снижается до минимума за три недели, составляет менее 1635 долларов за унцию, так как рынки ожидают жестких монетарных шагов Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта. Цены на золото упали к трехнедельному минимуму

По состоянию на 19.31 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 22,25 доллара, или на 1,34%, до 1 633,55 доллара за тройскую унцию — показатель находится на минимуме с 28 сентября. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,23%, до 18,372 доллара за унцию.

С начала года ФРС постоянно повышает ключевую ставку для приведения высокой инфляции к целевому показателю в 2%. Последние три заседания американский регулятор повышал ставку на 75 базисных пунктов. По данным CME Group, 95,1% аналитиков прогнозируют повышение ставки такими же темпами в ноябре, до 3,75-4% годовых. Ужесточение монетарной политики ФРС укрепляет доллар и повышает доходность американских гособлигаций, которые являются альтернативными золоту "безопасными активами".

"Опасения по поводу дальнейшего ужесточения политики центральных банков в условиях высокой инфляции и низких темпов роста экономики означают, что инвесторы не будут агрессивно покупать золото", — сказал порталу MarketWatch рыночный аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada).