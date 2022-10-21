События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 октября
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 21 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|2,8%
|3% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сентябрь)
|-1,6%
|-0,3%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (сентябрь)
|-5%
|-4,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (сентябрь)
|-5,4%
|-5%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь)
|-1,6%
|-0,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (август)
|-3,1%
|0,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (сентябрь)
|0,1%
|0,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (август)
|-2,5%
|0,2%
|16:10
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|610
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|769
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-39,2 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|259,2 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|94,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|8,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-164,1 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-31,3 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-77,4 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-5,9 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|37,5 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Распадская — операционные результаты за 3кв2022
|RUB
|РусГидро — СД (отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана за 2022)
https://1prime.ru/Financial_market/20221021/838537194.html