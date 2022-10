МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в период сезона финансовой отчетности компаний за третий квартал, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на американские индексы выросли на сообщениях о планах ФРС

По состоянию на 17.39 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшается на 0,01% — до 30330,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,4%, до 10578,37 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,18%, до 3661,64 пункта.

Ряд крупных американских компаний опубликовал финансовую отчетность за третий квартал. При этом результаты многих из них оказались менее благоприятны для инвесторов по сравнению с прошлогодними показателями. В числе таких корпораций — Procter & Gamble, Goldman Sachs Group, Bank of New York Mellon Financial Corp., Netflix.

Кроме того, трейдеры оценивают такие глобальные факторы, как риск рецессии мировой экономики, последствия антироссийских санкций и высокая инфляция.