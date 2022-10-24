МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Основной упор в размещении облигаций в 2023 году будет сделан на внутренний рынок, однако в проекте бюджета предусмотрена возможность заимствований на внешнем рынке, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК. Силуанов рассказал о ситуации с долларом в России

"В следующем году выходить на западные рынки заимствований не планируется. Основной упор будет сделан на внутренний рынок. В проекте закона о бюджете предусмотрена возможность занять на внешнем рынке. Но очевидно, что рассчитывать придется на внутренний рынок", — сказал он.

Он добавил, что уже сейчас изучаются возможности инвесторов, их предпочтения по длине и доходностям долговых инструментов.

"Будем искать взаимоприемлемые компромиссы между эмитентом и инвестором", — пояснил глава Минфина.

Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета РФ, в 2023–2025 годах планируется размещение валютных госбумаг Российской Федерации в эквиваленте до 1 миллиарда долларов в год ежегодно. В 2023 году запланировано размещение валютных облигаций в эквиваленте 68 миллиардов рублей.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ И ФНБ

Инфраструктурные проекты, финансируемые из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), начнут осуществляться в текущем году, ресурсы направлены на переориентацию торговых потоков, заявил Силуанов. Силуанов назвал невозможным для стран ОПЕК+ диктат цен на нефть

"Да нет, деньги сейчас пойдут. Проекты не так быстро готовятся: нужно разработать финансовую модель, определить условия инвестирования и прочее. Автодорога Москва — Казань, расширение Восточного полигона РЖД, строительство трассы в обход Твери, закупка подвижного состава для метро в Санкт-Петербурге — это лишь часть портфеля проектов, которые начнут реализовываться в текущем году", — сказал он, отвечая на вопрос о снижении инвестиционного потока со стороны ФНБ в части физической инфраструктуры.

Он добавил, что ресурсы будут направлены на строительство пунктов пропуска на восточном направлении, расширение доставки грузов по Волго-Донскому каналу, углубление Волги и дорожную инфраструктуру. "Все это проекты для новых коридоров", — добавил он.

На заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам 17 октября Силуанов отметил, что средства ФНБ должны быть максимально использованы для развития инфраструктурных проектов.

НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ

Минфин РФ рассмотрит новые источники дополнительных доходов в случае недопоступления в бюджет в 2023-2025 годах, заявил Силуанов. Силуанов рассказал о текущей дивидендной политике банков и госкомпаний

"Риски всегда есть. Если не будет этих (дополнительных доходов — ред.) поступлений в бюджет, будем искать иные источники финансирования, готовить предложения по обеспечению бюджетного баланса", — сказал министр.

Он добавил, что все инициативы в проекте нового бюджета, направленные на привлечение сверхдоходов в бюджет, не скажутся на доходности компаний.

Согласно проекту бюджета на 2023-2025 года, общий объем доходов федерального бюджета в 2023 году прогнозируется в сумме 26,13 триллиона рублей, что на 5,6% меньше оценки поступления доходов по итогам текущего года. В 2024 году объем доходов может составить 27,24 триллиона рублей, что на 4,2% больше, чем в 2023 году, а в 2025 году – 27,98 триллиона (+2,7% к 2024 году).

Ранее Счетная палата в своем заключении на проект бюджета на ближайшую трехлетку отметила возможные риски недопоступления доходов в федеральный бюджет на 638,983 миллиарда рублей в 2023 году, 593,854 миллиарда в 2024 году и 617,677 миллиарда в 2025-м.