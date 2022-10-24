МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Франции и Германии торгуются в плюсе в понедельник, в то время как британский демонстрирует снижение, следует из данных торгов. Евросоюз ввел новый стандарт зарядки для мобильных телефонов и планшетов

По состоянию на 12.09 по московскому времени британский индекс FTSE 100 снижается на 0,33%, до 6946,9 пункта; французский CAC 40 растёт на 0,53%, до 6076,34 пункта, немецкий DAX — на 0,54%, до 12801,65 пункта.

Новую неделю европейские рынки преимущественно начинают в плюсе. По итогам прошлой недели все три индекса выросли – FTSE 100 на 1,6%, CAC 40 – на 1,7%, DAX – на 2,4%.

Тем временем макростатистика не способствует продолжению такого роста. Так, композитный индекс деловой активности в Германии, по предварительной оценке, снизился до 44,1 пункта с сентябрьского уровня в 45,7 пункта, что стало минимальным показателем за два года и четыре месяца. А композитный индекс деловой активности во Франции, по предварительной оценке, снизился до 50 пунктов с уровня сентября в 51,2 пункта, что стало минимумом за два года и семь месяцев.

Кроме того, композитный индекс PMI для всех 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, сократился до 47,1 пункта с 48,1 пункта в сентябре. Таким образом, темпы этого снижения ускорились до самого высокого уровня за два года.