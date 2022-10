МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снизились в цене в понедельник. Беспокойство по поводу экономики Китая ухудшило настрой во всем мире после резкого роста на Уолл-стрит на прошлой неделе, вызванного лучшими, чем ожидалось ранее, квартальными результатами компаний и надеждами на менее активное повышение ставок ФРС США. Tesla снизила цены на Model 3 и Model Y в Китае на девять процентов

Имеющие листинг в США акции китайских компаний, таких как Alibaba Group Holding Ltd и Baidu Inc, возглавили потери на премаркете, упав на 12,5% и 11,7% соответственно, поскольку переизбрание президента Си Цзиньпина и новые назначения в Политбюро усилили опасения, что политика страны будет строиться исходя из идеологических соображений в ущерб экономическому росту.

Между тем данные по ВВП показали, что в третьем квартале китайская экономика продемонстрировала более значительный, чем ожидалось ранее, рост на 3,9%. Однако розничные продажи разочаровали, показав незначительный рост в 2,5%.

Бумаги Tesla подешевели на 3,5% после того, как производитель электромобилей снизил стартовые цены на свои Model 3 и Model Y на 9% в Китае. Компания пошла вразрез с общей тенденцией к повышению цен в отрасли на фоне признаков ухудшения спроса в стране — на крупнейшем авторынке мира.

На Уолл-стрит котировки резко выросли в пятницу после сообщения о том, что ФРС, вероятно, будет обсуждать вопрос о меньшем повышении процентной ставки в декабре, что усиливает надежды на то, что центральный банк может быть готов принять менее жесткую денежно-кредитную политику.

На прошлой неделе все три основных американских индекса показали самый большой недельный процентный рост за четыре месяца, чему способствовали более высокие, чем ожидалось, финансовые показатели корпоративного сектора за третий квартал.

Из 99 компаний, входящих в S&P 500, которые раскрыли квартальную отчетность по состоянию на пятницу, 74,7% превзошли ожидания аналитиков, согласно оценкам Refinitiv. Средний долгосрочный показатель составляет 66,2%.

Теперь внимание переключается на отчеты крупных технологических компаний и быстро растущих фирм на этой неделе. Во вторник отчитается материнская компания Google — Alphabet Inc, в среду — материнская компания Facebook* — Meta Platforms Inc*, в четверг — Apple Inc и Amazon.com Inc.

На момент написания статьи фьючерсы e-mini на Dow Jones Industrial Average снизились на 197 пунктов, или 0,63%, фьючерсы e-mini на S&P 500 потеряли 26,5 пункта, или 0,7%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 — 95 пунктов, или 0,84%.

Инвесторы ожидали выхода предварительного обзора S&P Global по активности в производственном секторе и секторе услуг в октябре, чтобы получить информацию о состоянии экономики США на фоне быстрого роста процентных ставок.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.