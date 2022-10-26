МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на технологический индекс Nasdaq упали почти на 2%. Разочаровывающие результаты технологических гигантов Microsoft и Alphabet вызвали снижение котировок и других компаний с крупной капитализацией на фоне опасений по поводу замедления экономического роста. Силуанов высказался против отказа от отчетности по МСФО

Microsoft Corp сообщила о самом низком росте продаж за последние пять лет, а ее прогноз относительно выручки за 2-й финансовый квартал оказался ниже оценок Уолл-стрит. Alphabet сообщила о низких продажах рекламы и предупредила о замедлении темпов роста расходов на рекламу.

Акции этих компаний потеряли на премаркете более 6%. Акции Amazon.com и Apple, которые должны опубликовать отчетность на этой неделе, снизились в цене на 3,5% и 0,9% соответственно.

"Результаты Microsoft указывают на то, что корпоративные ИТ-бюджеты находятся под давлением, а снижение оценок Alphabet позволяет предположить, что потребители исчерпали свои возможности. Оба эти фактора указывают на замедление экономики", — сказал Джош Вайн, портфельный менеджер Hennessy Funds.

Акции компании Meta Platforms*, зависящей от доходов от рекламы в социальных сетях, упали на 4,4%, а Pinterest — на 3,9%.

Зарегистрированные в США акции Spotify Technology потеряли 5,9%, поскольку маржа компании оказалась под давлением из-за замедления роста рекламы. Бумаги Texas Instruments упали на 5% после того, как производитель микросхем опубликовал мрачный прогноз на 4-й квартал из-за снижения спроса.

Обширная слабость в технологическом секторе наблюдается несмотря на падение доходности 10-летних казначейских облигаций. Она снижается второй день подряд на фоне возросших надежд на замедление темпов повышения процентных ставок. Акции Twitter приблизились к предложенной Маском цене

Ожидания того, что Федеральная резервная система будет придерживаться менее жесткой политики, помогли основным индексам Уолл-стрит добиться роста на протяжении трех сессий подряд. В то же время снижение доходов и прогнозов говорит о том, что быстрое повышение процентных ставок замедляет экономику.

Ожидается, что на заседании, которое состоится 1-2 ноября, центральный банк США в четвертый раз повысит ставку на 75 базисных пунктов.

"Я не думаю, что ФРС будет смотреть на один макропоказатель и говорить, будто цикл ужесточения близится к концу, поэтому на декабрь, вероятно, уже заложены те же 75 базисных пунктов", — сказал Вайн.

Аналитики установили низкую планку для показателей отчетности за 3-й квартал: совокупный рост прибыли компаний из S&P 500 ожидается на уровне 3,3% в годовом сравнении против 4,5% в начале месяца, согласно данным Refinitiv.

Фьючерсы e-mini на Dow Jones Industrial Average на момент написания статьи снизились на 70 пунктов, или 0,22%, на S&P 500 — на 31,75 пункта, или 0,82%, а на Nasdaq 100 — на 213,5 пункта, или 1,82%.

Акции Boeing Co упали на 0,7%, так как ее ослабленное оборонное подразделение зафиксировало расходы в размере 2,8 млрд долларов. Бумаги Visa Inc выросли на 1,7% после того, как она превысила прогнозы квартальной прибыли благодаря высокому спросу на туристические услуги.

Акции Kraft Heinz Co выросли на 2,5% после того, как производитель упакованных продуктов питания превысил оценки продаж за 3-й квартал, чему способствовало повышение цен на продукты.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская