Фьючерсы на Nasdaq теряют около двух процентов на фоне отчетности технологических компаний
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на технологический индекс Nasdaq упали почти на 2%. Разочаровывающие результаты технологических гигантов Microsoft и Alphabet вызвали снижение котировок и других компаний с крупной капитализацией на фоне опасений по поводу замедления экономического роста.
Microsoft Corp сообщила о самом низком росте продаж за последние пять лет, а ее прогноз относительно выручки за 2-й финансовый квартал оказался ниже оценок Уолл-стрит. Alphabet сообщила о низких продажах рекламы и предупредила о замедлении темпов роста расходов на рекламу.
Акции этих компаний потеряли на премаркете более 6%. Акции Amazon.com и Apple, которые должны опубликовать отчетность на этой неделе, снизились в цене на 3,5% и 0,9% соответственно.
"Результаты Microsoft указывают на то, что корпоративные ИТ-бюджеты находятся под давлением, а снижение оценок Alphabet позволяет предположить, что потребители исчерпали свои возможности. Оба эти фактора указывают на замедление экономики", — сказал Джош Вайн, портфельный менеджер Hennessy Funds.
Акции компании Meta Platforms*, зависящей от доходов от рекламы в социальных сетях, упали на 4,4%, а Pinterest — на 3,9%.
Зарегистрированные в США акции Spotify Technology потеряли 5,9%, поскольку маржа компании оказалась под давлением из-за замедления роста рекламы. Бумаги Texas Instruments упали на 5% после того, как производитель микросхем опубликовал мрачный прогноз на 4-й квартал из-за снижения спроса.
Обширная слабость в технологическом секторе наблюдается несмотря на падение доходности 10-летних казначейских облигаций. Она снижается второй день подряд на фоне возросших надежд на замедление темпов повышения процентных ставок.
Ожидания того, что Федеральная резервная система будет придерживаться менее жесткой политики, помогли основным индексам Уолл-стрит добиться роста на протяжении трех сессий подряд. В то же время снижение доходов и прогнозов говорит о том, что быстрое повышение процентных ставок замедляет экономику.
Ожидается, что на заседании, которое состоится 1-2 ноября, центральный банк США в четвертый раз повысит ставку на 75 базисных пунктов.
"Я не думаю, что ФРС будет смотреть на один макропоказатель и говорить, будто цикл ужесточения близится к концу, поэтому на декабрь, вероятно, уже заложены те же 75 базисных пунктов", — сказал Вайн.
Аналитики установили низкую планку для показателей отчетности за 3-й квартал: совокупный рост прибыли компаний из S&P 500 ожидается на уровне 3,3% в годовом сравнении против 4,5% в начале месяца, согласно данным Refinitiv.
Фьючерсы e-mini на Dow Jones Industrial Average на момент написания статьи снизились на 70 пунктов, или 0,22%, на S&P 500 — на 31,75 пункта, или 0,82%, а на Nasdaq 100 — на 213,5 пункта, или 1,82%.
Акции Boeing Co упали на 0,7%, так как ее ослабленное оборонное подразделение зафиксировало расходы в размере 2,8 млрд долларов. Бумаги Visa Inc выросли на 1,7% после того, как она превысила прогнозы квартальной прибыли благодаря высокому спросу на туристические услуги.
Акции Kraft Heinz Co выросли на 2,5% после того, как производитель упакованных продуктов питания превысил оценки продаж за 3-й квартал, чему способствовало повышение цен на продукты.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/Financial_market/20221026/838597340.html