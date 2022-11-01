МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Китайский юань во вторник достиг 15-летнего минимума против доллара США после того, как Народный банк Китая установил срединный курс национальной валюты на минимуме со времен мирового финансового кризиса 2008 года, сообщает агентство Reuters.

До начала торгов НБК установил срединный курс юаня на отметке 7,2081 юаня за доллар, что является минимумом с 24 января 2008 года, на 0,43% ниже, чем в понедельник.

Трейдеры посчитали, что курс ниже 7,2 за доллар означает готовность китайских властей допустить дальнейшее ослабление юаня.

Пара доллар/континентальный юань открылась на уровне 7,3201 и быстро достигла 7,3280, максимума с 26 декабря 2007 года. В 02.46 по Гринвичу пара торговалась по 7,3075.

Ослабление юаня отражало недавнее усиление доллара, а также слабые экономические данные Китая и проблемы, связанные с пандемией COVID, отметили аналитики OCBC Bank.

Агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США в последние несколько месяцев оказывало поддержку доллару. Внимание инвесторов сосредоточено на очередном двухдневном заседании ФРС по денежно-кредитной политике, которое завершится в среду, и в рамках которого центральный банк может подать сигналы о будущих темпах повышения процентных ставок.

"Ужесточение коронавирусных ограничений и временные локдауны могут вызвать новые опасения по поводу перспектив роста экономики Китая", — добавили в OCBC Bank. По их мнению, следующим уровнем поддержки для китайской валюты может стать отметка 7,4 юаня за доллар.