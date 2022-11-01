Декабрьский фьючерс на золото вырос на бирже Comex до 1641,95 доллара за тройскую унцию
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром слабо меняется, свидетельствуют данные торгов. Рынки продолжают ждать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
По состоянию на 8.25 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,25 доллара, или на 0,08%, до 1 641,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,69%, до 19,442 доллара за унцию.
Очередное заседание Федрезерва проходит 1-2 ноября. Регулятор по итогу объявит свое решение по ключевой ставке. По данным CME Group, 88% аналитиков ожидают повышение ставки на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Ставка с начала года была повышена уже пять раз на фоне мер ФРС по борьбе с высокой инфляцией.
Традиционно изменение ставки отражается на курсе доллара, к которому чувствительно золото. Дорогой доллар делает золото менее доступным при покупке драгметалла в другой валюте и наоборот. На фоне продолжающегося цикла ужесточения рынки будут следить за темпами повышения ставки, а также ждать от регулятора сигналов о политике ФРС в следующем году.
Рынки также обратили внимание на квартальный доклад World Gold Council. Согласно документу, мировой спрос на золото в третьем квартале вырос на 28% год к году на фоне рекордных покупок драгоценного металла центробанками, при этом инвестиционный спрос сократился на 47% в годовом выражении.
https://1prime.ru/Financial_market/20221101/838665217.html